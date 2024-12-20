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08:44, 20 декабря 2024Бывший СССР

В Киеве заявили о работе ПВО

Киевские власти заявили о работе ПВО и падении обломков
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Складское помещение в Деснянском районе Киева было повреждено в результате работы ПВО падения обломков. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (ГВА) в своем Telegram-канале.

«Предварительно, незначительные повреждения получил фасад складского помещения. Информации о пожаре или пострадавших не поступало», — указано в сообщении.

Ранее украинское издание «Общественное» в своем Telegram-канале сообщило, что в Киеве прозвучали три серии взрывов. О работе ПВО в украинской столице сообщал и мэр города Виталий Кличко.

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