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17:19, 20 декабря 2024Россия

В Курской области резко ответили на пост Хинштейна о посещении ПВР в регионе

Директор школы Кондояниди резко ответил на пост врио курского главы Хинштейна
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Директор суджанской школы Сергей Кондояниди резко ответил на пост временно исполняющего обязанности главы Курской области Александра Хинштейна о посещении пункта временного размещения (ПВР) в регионе. Об этом сообщает курский портал «Друг для друга», а также KurskTV.

По информации СМИ, Кондояниди ответил на публикацию чиновника во «ВКонтакте», в которой Хинштейн среди прочего рассказывал и о самом директоре школы — описал его действия по эвакуации учеников. «Вывез всех своих школьников, по нескольку раз возвращался, рисковал жизнью, но сумел спасти всех до единого», — написал в блоге врио курского главы.

После этого, как сообщает «Друг для друга», под записью появился комментарий Кондояниди, в котором он опроверг сообщение о личном участии в эвакуации людей и потребовал удалить эту информацию из поста, назвав ее лживой.

«Я не понимаю и не знаю, для чего это написали и кто это делает, а самое главное, зачем? Никогда в своей жизни не приписывал себе чужие заслуги (...) То, что написано, это, мягко говоря, свинство», — сообщил Кондояниди.

Хинштейн сменил на посту губернатора Курской области Алексея Смирнова 5 декабря по предложению президента. До того он занимал в Госдуме должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. В Кремле объяснили ротацию необходимостью кризисного управления приграничным регионом. С 6 августа в Курской области ведутся бои с начавшими вторжение подразделениями Вооруженных сил Украины.

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