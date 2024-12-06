В Кремле объяснили назначение Хинштейна на пост врио главы Курской области

Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления

Назначение Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области связано с необходимостью кризисного управления. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В установленном порядке президент четко сказал, что востребовано кризисное управление. И с учетом опыта [Хинштейна] на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента охарактеризовал Хинштейна как человека энергичного и талантливого. Он при этом отметил, что нельзя предположить, будет ли работа нового губернатора временным кризисным управлением.

Политолог Ростислав Туровский ранее объяснял, что главу комитета Госдумы по информационной политике назначили врио главы Курской области, так как у него большой опыт участия в публичной политике. Для власти, по его словам, будут важны его качества коммуникатора, а также умение вести диалог по сложным и неприятным темам.

Президент России Владимир Путин предложил Хинштейну возглавить Курскую область вечером в четверг, 5 декабря. Хинштейн сменил на посту губернатора Алексея Смирнова — он ушел в отставку по собственному желанию. Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков.

Хинштейн, комментируя назначение, сообщил, что скором времени выдвинется в приграничный регион. Он назвал большой ответственностью и огромной честью его назначение на должность врио главы приграничного региона. Политик также пообещал выполнить все задачи, которые поставил перед ним глава государства, и завоевать доверие жителей.