Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 6 декабря 2024Россия

В Кремле объяснили назначение Хинштейна на пост врио главы Курской области

Песков объяснил назначение Хинштейна необходимостью кризисного управления
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Назначение Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области связано с необходимостью кризисного управления. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«В установленном порядке президент четко сказал, что востребовано кризисное управление. И с учетом опыта [Хинштейна] на предыдущих должностях пришли к выводу, что его кандидатура может быть наиболее эффективной», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента охарактеризовал Хинштейна как человека энергичного и талантливого. Он при этом отметил, что нельзя предположить, будет ли работа нового губернатора временным кризисным управлением.

Политолог Ростислав Туровский ранее объяснял, что главу комитета Госдумы по информационной политике назначили врио главы Курской области, так как у него большой опыт участия в публичной политике. Для власти, по его словам, будут важны его качества коммуникатора, а также умение вести диалог по сложным и неприятным темам.

Президент России Владимир Путин предложил Хинштейну возглавить Курскую область вечером в четверг, 5 декабря. Хинштейн сменил на посту губернатора Алексея Смирнова — он ушел в отставку по собственному желанию. Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков.

Хинштейн, комментируя назначение, сообщил, что скором времени выдвинется в приграничный регион. Он назвал большой ответственностью и огромной честью его назначение на должность врио главы приграничного региона. Политик также пообещал выполнить все задачи, которые поставил перед ним глава государства, и завоевать доверие жителей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Кинь его! Ногу, палец ломай!» СК опубликовал видео с нападением чеченского подростка, за которого вступился Кадыров

      Против экс-издателя «Медиазоны» Верзилова возбудили еще одного уголовное дело

      Первый корабль ВМС США переоборудовали под гиперзвуковые ракеты

      Месси обратился к болельщикам «Барселоны»

      Россиянка обнаружила боеприпасы в посылке с вещами погибшего на СВО мужа

      В Абхазии заявили о нехватке денег после остановки помощи из России

      Россияне оценили работу Путина на посту президента

      В ЦБ сочли вероятным превышение инфляцией официального прогноза

      В ЦБ назвали минимальные сроки для начала снижения ключевой ставки

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась без штанов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше