Политолог объяснил назначение Хинштейна главой Курской области

Политолог Туровский связал назначение Хинштейна с опытом в публичной политике

Главу комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна назначили временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, так как у него большой опыт участия в публичной политике, считает политолог Ростислав Туровский. Его слова приводит РБК.

«Этот опыт как раз может быть востребован в Курской области. Хотя это в нынешних условиях и огромная ответственность для Хинштейна. Важны будут его качества коммуникатора, умение вести диалог по сложным и неприятным для власти темам», — заявил Туровский.

По его мнению, экономическую команду Хинштейна на новом посту также будут менять путем добавления в нее людей из федерального центра. Состав этой команды не менее важен, чем работа самого Хинштейна, так как врио губернатора призван решать вопросы, не связанные с экономикой.

Хинштейну нужно будет выстроить диалог с обществом и с силовыми структурами, а также найти более эффективную управленческую команду, в том числе в проблемных муниципалитетах, считает Туровский.

Он также отметил, что новое назначение может объясняться меняющейся политической конфигурацией в Самарской области. Хинштейн с 2018 года избирался Госдуму по одномандатному округу — он вел активную кампанию против местных чиновников и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который ушел в отставку в мае. Хинштейн, по мнению Туровского, в регионе был «очень активным и временами резким игроком».

Сейчас Хинштейн уже не вписывается в политический расклад [в Самарской области], в связи с чем могла появиться необходимость предоставить ему новый пост Ростислав Туровский политолог

Вечером в четверг, 5 декабря, президент России Владимир Путин предложил главе комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну возглавить Курскую область. Губернатор Алексей Смирнов, который возглавлял регион, ушел в отставку по собственному желанию. Путин, объясняя назначение, заявил, что в приграничном регионе «востребовано кризисное управление».

Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков. Смирнова назначили временно исполняющим обязанности главы Курской области 15 мая, а в сентябре он победил на выборах. В полноправном статусе главы региона, без приставки врио, он пробыл 80 дней. После отставки Смирнов обратился к жителям Курской области и пообещал, что будет продолжать помогать региону на новом месте службы.