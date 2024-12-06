Хинштейн высказался о назначении врио главы Курской области

Хинштейн: в ближайшее время выдвинусь в Курскую область и приступлю к работе

Александр Хинштейн, занявший пост временно исполняющего обязанности главы Курской области, сообщил, что в скором времени выдвинется в приграничный регион. О своем назначении он высказался в Telegram-канале.

«Нет большего счастья, чем служить нашей стране, нашему народу и нашему президенту. В ближайшее время выдвигаюсь в Курскую область и приступаю к работе», — написал Хинштейн.

Он назвал большой ответственностью и огромной честью его назначение на должность врио главы приграничного региона. Политик также пообещал выполнить все задачи, которые поставил перед ним президент России Владимир Путин, и завоевать доверие жителей Курской области.

Путин предложил Хинштейну возглавить Курскую область вечером в четверг, 5 декабря. До этого он занимал в Госдуме должность председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Хинштейн согласился стать руководителем региона, а глава государства тогда подчеркнул, что в приграничном регионе «востребовано кризисное управление».

Хинштейн сменил на посту губернатора Алексея Смирнова — он ушел в отставку по собственному желанию. Смирнов возглавлял Курскую область 205 дней, что стало одним из самых коротких губернаторских сроков. Смирнова назначили временно исполняющим обязанности главы Курской области 15 мая, а в сентябре он победил на выборах. В полноправном статусе главы региона, без приставки врио, он пробыл 80 дней. После отставки Смирнов обратился к жителям Курской области и пообещал, что будет продолжать помогать региону на новом месте службы.

Политолог Ростислав Туровский, объясняя назначение, заявил, что у Хинштейна большой опыт участия в публичной политике. Для власти, по его словам, будут важны его качества коммуникатора, а также умение вести диалог по сложным и неприятным темам. Бывший губернатор Смирнов, в свою очередь, покинул свой пост, так как после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию региона действия местных властей были неуверенными и хаотичными, уверен политолог.