В Молдавии назвали способ уничтожения оппозиции

Шор: власти Молдавии могут уничтожить оппозицию, закрывая партии за сутки

Власти Молдавии могут уничтожить оппозицию, усилив ее преследование и закрывая партии за сутки. Об этом заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале.

«Банда в парламенте приняла в первом чтении закон о "Борьбе с электоральной коррупцией". Говоря проще, узаконила собственный произвол. Теперь власти смогут усилить преследование оппозиции и закрывать партии за сутки, в срочном порядке рассматривать уголовные (читай: политические) дела и ужесточить наказания», — объяснил Шор.

Представитель оппозиции добавил, что Кишинев захочет сделать невозможной регистрацию новых партий в Молдавии. Кроме того, он предрек внедрение жестких ограничений финансирования у уже существующих политических организаций и расширение полномочий Центральной избирательной комиссии.

Ранее Шор призвал к протестам с целью проведения досрочных выборов в парламент Молдавии. Он также уличил страны Европы в отношении к румынам и молдаванам «как к быдлу».