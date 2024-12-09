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11:40, 9 декабря 2024Бывший СССР

Оппозиция Молдавии призвала к протестам с целью смены правительства

Политик Шор призвал к протестам в Молдавии с целью сменить правительство
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Илан Шор

Илан Шор. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Лидер оппозиционного блока «Победа» в Молдавии Илан Шор призвал к протестам с целью проведения досрочных выборов в парламент. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Пришло время нам выйти на улицы и снести этих еэсовских лицемеров. (...) И провести честные выборы. Где никто не будет нам указывать, кого выбирать, а кого нет», — написал Шор.

Помимо этого, он обвинил страны Европы в отношении к румынам и молдаванам «как к быдлу» и во вмешательстве в проведение выборов в Молдавии.

Ранее Шор заявил, что Европейский союз (ЕС) в открытую перешел к репрессиям против оппозиции, несогласной с проевропейским курсом Молдавии. По словам политика, Евросоюз не ведет себя с Молдавией как равноправный партнер и вместо переговоров дает президенту страны Майе Санду прямые указания, которые она должна выполнять.

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