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14:56, 4 декабря 2024Бывший СССР

Шор обвинил ЕС в репрессиях против оппозиции в Молдавии

Шор: ЕС перешел к репрессиям против оппозиции в Молдавии
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) в открытую перешел к репрессиям против оппозиции, несогласной с проевропейским курсом Молдавии. Об этом заявил лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор, передает ТАСС.

По словам политика, Евросоюз не ведет себя с Молдавией как равноправный партнер и вместо переговоров дает президенту страны Майе Санду прямые указания, которые она должна выполнять.

«"Демократическая" Европа в открытую перешла к репрессиям против политических сил, которые не согласны с проевропейским курсом Молдовы. Беззаконно заводить уголовные дела — вот методы современного Запада и его марионеточных режимов. Карнавал закончен, маски сняты», — подчеркнул Шор.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что глава миссии ЕС в Молдавии Янис Мажейкс потребовал у Кишинева привлечь к уголовной ответственности лидеров блока «Победа», а также партий «Возрождение» и «Шанс». Отмечается, что молдавским властям также предписали отстранить от должности главу Гагаузии Евгению Гуцул.

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