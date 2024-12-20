В Нью-Йорке пресекли попытку теракта против консульства Израиля

В Нью-Йорке пресекли попытку теракта против израильского консульства

Американские службы безопасности пресекли попытку нападения на израильское консульство в Нью-Йорке. Об этом сообщил генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис, передает ТАСС.

Акунис подчеркнул, что Израиль глубоко ценит оперативные действия и сотрудничество американских служб безопасности.

Как сообщает газета Times of Israel, задержанный подозреваемый был сторонником террористических организаций, включая группировку «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Отмечается, что он жил в штате Вирджиния, его задержали сотрудники ФБР.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что руководство Израиля и радикальное палестинское движение ХАМАС в состоянии преодолеть разногласия и заключить соглашение о перемирии в секторе Газа.