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01:48, 20 декабря 2024Мир

В Нью-Йорке пресекли попытку теракта против консульства Израиля

В Нью-Йорке пресекли попытку теракта против израильского консульства
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Американские службы безопасности пресекли попытку нападения на израильское консульство в Нью-Йорке. Об этом сообщил генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис, передает ТАСС.

Акунис подчеркнул, что Израиль глубоко ценит оперативные действия и сотрудничество американских служб безопасности.

Как сообщает газета Times of Israel, задержанный подозреваемый был сторонником террористических организаций, включая группировку «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России). Отмечается, что он жил в штате Вирджиния, его задержали сотрудники ФБР.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что руководство Израиля и радикальное палестинское движение ХАМАС в состоянии преодолеть разногласия и заключить соглашение о перемирии в секторе Газа.

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