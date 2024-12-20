В Одессе рассказали о страхах из-за дерусификации

Одесский антрополог Пилявская: результатом дерусификации города стал страх

Результатом дерусификации Одессы стали страхи. Об этом заявила одесский антрополог Анастасия Пилявская, цитирует The Economist.

«Страх говорить уступает место страху думать, и люди перестают понимать, о чем они думают», — сказала она, комментируя борьбу общества с русским языком.

При этом активистка Екатерина Мусиенко убеждена, что русскоязычные украинцы являются политическим конструктом. Она руководит группой «языковых дружинников». Когда активисты слышат речь на русском языке в магазинах или ресторанах, они идут и требуют исправиться. Однако если их игнорируют, то дружинники жалуются властям, а людей штрафуют. По мнению Мусиенко, русский язык нужно запретить в общественных местах.

Ранее председатель департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга заметил препятствие для сноса памятника Пушкину. По его словам, для сноса монумента нужно получить разрешение ЮНЕСКО.