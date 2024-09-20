В Одессе заметили препятствие для сноса памятника Пушкину

Липтуга: для сноса памятника Пушкину в Одессе нужно получить разрешение ЮНЕСКО

Власти города Одесса не могут снести памятник поэту Александру Пушкину без разрешения ЮНЕСКО. Об этом сообщил председатель департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга, передает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

По украинскому закону о «деколонизации топонимов», все изменения в облике городских объектов со статусом ЮНЕСКО должны согласовываться с организацией. В их числе и памятник Александру Пушкину в центре Одессы.

По словам Липтуги, ответ от ЮНЕСКО может идти длительное время из-за ряда бюрократических особенностей организации.

Днем ранее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что памятник Пушкину будет снесен. По его словам, соответствующее распоряжение уже подписано.