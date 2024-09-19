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22:52, 19 сентября 2024Бывший СССР

В Одессе снесут памятник Пушкину

Глава Одесской ОВА Кипер: памятник Пушкину в Одессе будет снесен

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press

Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе будет снесен, соответствующее распоряжение уже подписано. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Подписано распоряжение о его сносе, мы его будем сносить», — сказал он.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Пушкину. По его словам, этого нельзя делать, поскольку памятник внесен в реестр ЮНЕСКО и являются частью истории города.

Ранее центр депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) одел в вышиванку памятник Александру Пушкину в Одессе. Его представители заявили, что это является ответом на якобы заимствование украинской культуры Россией.

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      Артём Верейкин
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