В Одессе снесут памятник Пушкину

Глава Одесской ОВА Кипер: памятник Пушкину в Одессе будет снесен

Памятник русскому поэту Александру Пушкину в Одессе будет снесен, соответствующее распоряжение уже подписано. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Подписано распоряжение о его сносе, мы его будем сносить», — сказал он.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Пушкину. По его словам, этого нельзя делать, поскольку памятник внесен в реестр ЮНЕСКО и являются частью истории города.

Ранее центр депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) одел в вышиванку памятник Александру Пушкину в Одессе. Его представители заявили, что это является ответом на якобы заимствование украинской культуры Россией.