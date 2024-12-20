В правительстве пообещали не раздавать деньги застройщикам

Хуснуллин: государство не будет оказывать финансовых мер поддержки застройщикам

Государство не будет оказывать финансовых мер поддержки застройщикам, однако поддержит ипотеку. Об этом в интервью РБК рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Проблемы в этом секторе будут решаться мерами нефинансовой поддержки. «Поэтому финансовых мер пока, которых ждут, например, застройщики и что мы начнем деньги раздавать, не будет», — уточнил он.

Вице-премьер заявил, что в стране произошел рост прибыли, выросла экономика, поэтому жаловаться застройщикам не на что. Заявления дорожных строителей о рисках банкротств и сокращений вызваны спорами между генподрядчиками и субподрядчиками, добавил вице-премьер.

Ранее стало известно о падении интереса москвичей к ипотечному кредитованию. За 11 месяцев уровень выдачи жилищных кредитов в Москве упал почти на треть — на 26 процентов. На столичном рынке новостроек за это время было заключено всего 12,4 тысячи договоров ДДУ.