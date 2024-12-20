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10:01, 20 декабря 2024Россия

В правительстве заявили о нежелании жителей Курской области покидать регион

Хуснуллин: большинство жителей Курской области не хотят покидать регион
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Большинство жителей Курской области не хотят покидать регион. Об этом сообщил зампред правительства России Марат Хуснуллин в интервью РБК.

«Пока большинство людей хотят остаться. Большинство людей говорят: поставьте нас на учет, дайте нам сертификат, чтобы мы точно знали, что у нас деньги есть, — и мы дождемся, когда освободится, и вернемся на свои земли, и будем там восстанавливать, строить свое жилье», — отметил Хуснуллин.

По словам чиновника, многие жители получат возможность построить новое жилье, но это «не компенсирует им всех моральных и физических потерь».

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что часть населенных пунктов Курской области «снесены с лица земли». По его словам, полностью оценить нанесенный ущерб невозможно до тех пор, пока окончательно территории не будут освобождены.

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