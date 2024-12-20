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16:19, 20 декабря 2024Бывший СССР

В Раде анонсировали большие перестановки в МИД Украины

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский готовит большие перестановки в МИД Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский готовит большие перестановки в МИД Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, бывшего представителя Украины в ООН Сергея Кислицу планируется назначить на пост первого заместителя министра иностранных дел, а его должность передать послу в Бразилии Андрею Мельнику. Также парламентарий рассказал, что бывшего Генпрокурора Украины Костина планируют назначить послом в Нидерландах.

Кроме того, Гончаренко отметил, что в Киеве планируют провести перестановки среди дипломатов в африканских странах и заменить посла Украины в Канаде. «Также идут дискуссии по ключевым государствам-партнерам, но консенсуса пока нет», — отметил депутат.

Ранее украинское издание «Общественное» со ссылкой на источники в офисе президента Украины сообщило, что бывшего генерального прокурора Украины Андрея Костина назначат послом страны в Нидерландах. В конце октября его сняли с должности Генпрокурора.

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