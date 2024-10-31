Зеленский подписал указ об увольнении Костина с поста генпрокурора Украины

Зеленский подписал указ об увольнении Костина с поста генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Костина с поста генпрокурора Украины. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

«Уволить Костина Андрея Евгеньевича с должности генерального прокурора», — написано в указе.

Ранее Верховная Рада приняла отставку Костина. Решение об отставке генпрокурора Украины поддержали 255 депутатов.

22 октября Костин подал в отставку. Причиной этого стали фиктивные решения о предоставлении инвалидности сотрудникам государственных органов.