Нардеп Железняк: Рада приняла отставку генпрокурора Украины Костина

Верховная Рада приняла отставку генерального прокурора Украины Андрея Костина. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram.

Отставку генпрокурора Украины поддержали 255 нардепов.

«Ждем, куда его дальше отправят. Здесь было предложение назначить [Костина] представителем Украины во Всемирную организацию здоровья», — рассказал Железняк.

Костин подал в отставку с поста генпрокурора Украины 22 октября. Причиной этого стали фиктивные решения о предоставлении инвалидности сотрудникам государственных органов, в частности — прокуратуры.