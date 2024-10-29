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17:10, 29 октября 2024Бывший СССР

Рада приняла отставку генпрокурора Украины

Нардеп Железняк: Рада приняла отставку генпрокурора Украины Костина

Фото: Oleksandr Klymenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Верховная Рада приняла отставку генерального прокурора Украины Андрея Костина. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в Telegram.

Отставку генпрокурора Украины поддержали 255 нардепов.

«Ждем, куда его дальше отправят. Здесь было предложение назначить [Костина] представителем Украины во Всемирную организацию здоровья», — рассказал Железняк.

Костин подал в отставку с поста генпрокурора Украины 22 октября. Причиной этого стали фиктивные решения о предоставлении инвалидности сотрудникам государственных органов, в частности — прокуратуры.

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      Екатерина Грищенко
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