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12:33, 28 октября 2024Бывший СССР

Зеленский направил в Раду представление на увольнение генпрокурора

Зеленский направил в Раду представление на увольнение генпрокурора Костина
Андрей Костин

Андрей Костин. Фото: Oleksandr Klymenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление на увольнение генпрокурора Андрея Костина. Об этом сообщил депутат украинского парламента Виктор Остапчук, передает издание «Страна.ua».

Костин подал в отставку из-за фиктивных решений о предоставлении инвалидности сотрудникам государственных органов, в частности — прокуратуры.

Ранее он поблагодарил президента и парламент за доверие и заявил, что в сложившейся ситуации видит правильным заявить об отставке.

До этого На Украине массово уволили руководителей областных и специализированных прокуратур. Офис генпрокурора уточнил, что речь идет об отставке глав Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черкасской областных прокуратур в рамках комплексных мер по противодействию и предотвращению злоупотреблений в органах прокуратуры.

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      Илья Таксюр
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