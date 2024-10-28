Зеленский направил в Раду представление на увольнение генпрокурора

Зеленский направил в Раду представление на увольнение генпрокурора Костина

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление на увольнение генпрокурора Андрея Костина. Об этом сообщил депутат украинского парламента Виктор Остапчук, передает издание «Страна.ua».

Костин подал в отставку из-за фиктивных решений о предоставлении инвалидности сотрудникам государственных органов, в частности — прокуратуры.

Ранее он поблагодарил президента и парламент за доверие и заявил, что в сложившейся ситуации видит правильным заявить об отставке.

До этого На Украине массово уволили руководителей областных и специализированных прокуратур. Офис генпрокурора уточнил, что речь идет об отставке глав Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черкасской областных прокуратур в рамках комплексных мер по противодействию и предотвращению злоупотреблений в органах прокуратуры.

