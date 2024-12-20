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19:14, 20 декабря 2024Россия

В российском городе из-за воздушной опасности ввели режим повышенной готовности

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за воздушной опасности
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom  

В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за увеличения уровня воздушной опасности. Об этом заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

«В связи с повышением уровня воздушной опасности в г. Ростове-на-Дону сегодня на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций приняли решение о введении режима повышенной готовности», — написал чиновник.

Он также пояснил, что в случае начала сигнала о воздушной опасности гражданам нужно укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Находящихся на улице людей он попросил в подобных ситуациях спускаться в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Утром 19 декабря временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Украина совершила массированную атаку на российский регион. По его информации, ВСУ ударили по Ростовской области тремя ракетами и более 30 БПЛА.

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