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09:28, 20 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе суд приговорил мужчину к 14 годам за попытку двойной расправы

В Кемеровской области мужчину осудили на 14 лет за покушение на двойное убийство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд приговорил мужчину к 14 годам за попытку двойной расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Он признан виновным по статьям 222 («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему») и 105 («Покушение на убийство двух лиц») УК РФ.

По данным следствия, в августе 2021 года мужчина находился в одном из досуговых центров, где в ходе ссоры с двумя знакомыми произвел два выстрела в одного и не менее одного в другого из сигнального пистолета, переделанного в огнестрельное оружие. Дальнейшие действия пресекли свидетели. Пострадавших своевременно доставили в больницу.

Подозреваемый с места преступления скрылся и был объявлен в международный розыск. В ноябре 2023 года в одном из столичных аэропортов он пытался въехать на территорию России с новыми анкетными данными. Следователи его задержали, судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил преступника к 14 годам колонии строгого режима, а также возмещению морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей каждому из пострадавших.

Ранее сообщалось, что россиянин попытался заживо сжечь соседку и получил девять лет колонии.

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