В российском регионе задержаны трое подростков за избиение и надругательство над девушкой

В Калининградской области задержали троих подростков за избиение девушки

В Калининградской области задержали троих подростков за избиение и надругательство над девушкой. Об этом сообщает Telegram-канале Amber Mash.

По данным канала, трое подростков отдыхали во дворе на Театральной улице, где распивали спиртные напитки. Там у них произошла ссора с другой компанией. Они стали угрожать 16-летней студентке колледжа ножом и избивать, а потом надругались над ней. Ее другу проломили голову.

Двое из задержанных в октябре сломали челюсть 18-летнему парню, который вступился за девушку из компании. Сейчас пострадавший находится в нейрохирургии. Сотрудники полиции задержали их на месте преступления. Следственный комитет возбудил уголовные дела.

Ранее сообщалось, что российский школьник ворвался в дом к односельчанке с пистолетом.