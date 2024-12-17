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17:58, 17 декабря 2024Силовые структуры

Российский школьник ворвался в дом к односельчанке с пистолетом

В Омской области школьник ворвался в дом к соседке с пистолетом
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Омской области 14-летний подросток ворвался с пистолетом в дом к односельчанке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, инцидент произошел в поселке Крутинка. Ночью школьник проник в дом к потерпевшей и нецензурно обругал ее, держа в руках пневматическое оружие. Затем он на соседней улице бросил палку в окно частного дома, разбив стекло и несколько раз выстрелил в хозяина жилища. Товарищ снимал на видео действия подростка.

Возбуждено дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Несовершеннолетнему грозит до семи лет колонии.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 44-летнего местного жителя, выстрелившего в голову продавцу в магазине.

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