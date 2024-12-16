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12:51, 16 декабря 2024Силовые структуры

Пьяный покупатель выстрелил в голову продавца в российском магазине

В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в голову продавца в магазине
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Петербурге задержали 44-летнего местного жителя, выстрелившего в голову продавца в магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 16 декабря правоохранителям поступило сообщение о стрельбе около дома №15 на проспекте Стачек. Полицейские приехали на место происшествия и задержали пьяного мужчину. Он выстрелил в работника магазина из травматического пистолета во время конфликта.

Пострадавшего госпитализировали. Он в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Липецке полицейский случайно выстрелил в знакомого.

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