Пьяный покупатель выстрелил в голову продавца в российском магазине

В Петербурге задержали 44-летнего местного жителя, выстрелившего в голову продавца в магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, 16 декабря правоохранителям поступило сообщение о стрельбе около дома №15 на проспекте Стачек. Полицейские приехали на место происшествия и задержали пьяного мужчину. Он выстрелил в работника магазина из травматического пистолета во время конфликта.
Пострадавшего госпитализировали. Он в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении дела.
Ранее в Липецке полицейский случайно выстрелил в знакомого.