Пьяный покупатель выстрелил в голову продавца в российском магазине

В Петербурге задержали мужчину, выстрелившего в голову продавца в магазине

В Петербурге задержали 44-летнего местного жителя, выстрелившего в голову продавца в магазине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, 16 декабря правоохранителям поступило сообщение о стрельбе около дома №15 на проспекте Стачек. Полицейские приехали на место происшествия и задержали пьяного мужчину. Он выстрелил в работника магазина из травматического пистолета во время конфликта.

Пострадавшего госпитализировали. Он в тяжелом состоянии. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Липецке полицейский случайно выстрелил в знакомого.