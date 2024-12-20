В российской больнице дети и родители отравились едой

Е1.ru: в 11-й больнице в Екатеринбурге дети и родители отравились едой

В Екатеринбурге в 11-й детской государственной больнице дети и родители отравились едой, об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По данным российского издания, юные пациенты и их родители из кардиологического отделения на четвертом этаже накануне поужинали макаронами.

Спустя несколько часов все они почувствовали себя плохо — у взрослых и маленьких начались рвота и диарея. Одна из пострадавших поделилась, что обращалась на пункт к дежурившим медсестрам. По словам женщины, отравились обитатели целого этажа.

В пресс-службе свердловского Минздрава подтвердили информацию о случившемся. В медицинском учреждении организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 23 ребенка пообедали в школьной столовой и оказались в больнице с отравлением.