Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:37, 20 декабря 2024Россия

В российской больнице дети и родители отравились едой

Е1.ru: в 11-й больнице в Екатеринбурге дети и родители отравились едой
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Екатеринбурге в 11-й детской государственной больнице дети и родители отравились едой, об этом стало известно региональному порталу Е1.ru.

По данным российского издания, юные пациенты и их родители из кардиологического отделения на четвертом этаже накануне поужинали макаронами.

Спустя несколько часов все они почувствовали себя плохо — у взрослых и маленьких начались рвота и диарея. Одна из пострадавших поделилась, что обращалась на пункт к дежурившим медсестрам. По словам женщины, отравились обитатели целого этажа.

В пресс-службе свердловского Минздрава подтвердили информацию о случившемся. В медицинском учреждении организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Красноярске 23 ребенка пообедали в школьной столовой и оказались в больнице с отравлением.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Страны — члены ЕС отказались вводить на Украину миротворцев под флагом НАТО. Что стало причиной такого решения?

      Союзники США рассорились из-за событий в Сирии

      42-летняя Светлана Лобода снялась в облегающей спортивной форме

      Женщина завела роман с мужчиной старше нее на 23 года и забеременела от него

      В Китае изобрели смартфон-хамелеон

      В городе Переяслав Киевской области прозвучали взрывы

      В ЕС призвали Украину «сначала победить» вместо требования гарантий безопасности

      Работодатели в России стали реже повышать зарплаты

      В США заявили о слабости НАТО после удара ВСУ по Ростовской области

      Россиянина осудили на восемь лет за совершенную в 1993 году расправу над мальчиком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше