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03:24, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

В США обратились к Зеленскому после заявления Путина

Офицер Дэвис: в США во время боевых действий проводились президентские выборы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Johanna Geron / Reuters

В США во время гражданской войны, несмотря на ведущиеся боевые действия, проводились президентские выборы. Об этом заявил подполковник американских вооруженных сил в запасе Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

В своем видео офицер обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это произошло после того, как российский лидер Владимир Путин заявил о готовности проводить переговоры с легитимными украинскими властями.

«Когда у нас в США была гражданская война, выборы проводились, на которых был избран Авраам Линкольн. В то же время Зеленский заявил, что не будет проводить их, потому что идет конфликт», — подчеркнул Дэвис.

Ранее Путин назвал условия переговоров с Украиной. По его словам, Россия готова вести переговоры на базе стамбульских договоренностей.

Подобные соглашения были парафированы Россией и Украиной в ходе мирных переговоров в конце марта 2022 года. В июне 2024 года газета The New York Times опубликовала полный текст проекта мирного договора между сторонами, отдельные пункты которого вызвали противоречия между Москвой и Киевом.

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