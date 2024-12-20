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10:43, 20 декабря 2024Мир

В США раскрыли мировые последствия применения «Орешника»

Берлетик: применение «Орешника» создаст систему неядерного сдерживания
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: РИА Новости

Применение российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» создаст систему неядерного сдерживания, что повлияет на мировую систему. Об этом заявил американский морской пехотинец в отставке Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Если они [Россия] применят его снова и результат будет очевиден (...) это создаст неядерное стратегическое сдерживание», — рассказал военный аналитик.

При этом Берлетик подчеркнул, что Вооруженные силы Украины не имеют каких-либо средств сбития российских ракет. В частности, он указал, что ни артиллерия, ни противоракетная оборона Киева не способны на выполнение подобных задач.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дуэль западных систем противоракетной обороны с российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник» можно устроить не только в Киеве, но и другом месте. Российский лидер подчеркнул, что Россия готова к подобному гипотетическому столкновению в любом месте и в любое время.

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