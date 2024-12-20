В США рассказали о серьезном контроле над Байденом

WSJ: окружение Байдена контролировало и ограничивало его действия

Окружение действующего президента США Джо Байдена контролировало и ограничивало его действия. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Они опекали его в очень высокой степени», — сообщил неназванный собеседник издания, добавив, что другие президенты США не сталкивались с настолько серьезным контролем со стороны помощников.

По данным источников, ограничения были наложены на то, с кем Байден мог общаться, а также на то, какую информацию он получал от своих приближенных и из других источников. В материале отмечается, что на протяжении всего срока действующего американского лидера его сопровождала команда помощников, чья поддержка была особенно актуальна во время поездок и перед публичными выступлениями.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск удивился решению Байдена помиловать более восьми тысяч человек.