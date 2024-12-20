В ухе российской пенсионерки нашли потерянный ею 76 лет назад предмет

В Видном врачи извлекли из уха пенсионерки потерянную ею 76 лет назад бусину

В подмосковном Видном врачи извлекли из уха 81-летней пенсионерки предмет, потерянный ею в пятилетнем возрасте. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, во время профилактического осмотра у ЛОРа россиянка пожаловалась на снижение слуха. Промыв правое ухо пациентки, врач нашел внутри бусину.

Как рассказала пенсионерка, в детстве у нее порвалось ожерелье, одну из бусин которого найти так и не смогли. Таким образом, часть украшения находилась в ухе 76 лет. Сейчас проблемы со слухом у россиянки не наблюдаются, а найденный предмет она решила оставить на память.

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