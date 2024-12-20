Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:00, 20 декабря 2024Россия

В женском туалете петербургской школы нашли направленную на унитаз камеру

В Петербурге в школе в женском туалете нашли камеру, направленную на унитаз
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Baza

В одной из школ Санкт-Петербурга нашли камеру, установленную в женском туалете. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Издание отмечает, что камера направлена прямо на унитаз. Вышедшая на связь с ним десятиклассница сообщила, что камера была замаскирована — обмотана мусорным мешком.

Школьница сообщила о находке директору, после чего администрация образовательного учреждения вызвала полицию. Прибывшие на месте правоохранители изъяли устройство. Помимо камеры в тайнике находились ретранслятор и аккумулятор.

Ранее аналогичный случай был выявлен в Ярославской области, где камеры установили в туалетах для мальчиков. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что из-за этого некоторые школьники стесняются посещать туалет и вынуждены терпеть до дома.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Сознательно бьют по мирным объектам». ВСУ ударили ракетами по городу в Курской области, ранены десятки человек

      Полковник раскрыл характеристики поставленной Киеву немецкой IRIS-T

      Ивлеева высмеяла Киркорова

      Хинштейн назвал использованный ВСУ для удара по Рыльску тип ракет

      В женском туалете петербургской школы нашли направленную на унитаз камеру

      Путин призвал сохранить семейную ипотеку под шесть процентов «без всяких изъятий»

      В российском регионе арестовали двоих срочников за срыв Георгиевской ленты со стены здания

      Арктика оказалась теплее около 100 тысяч лет назад

      Удар ВСУ по приграничному российскому городу квалифицировали как теракт

      Раскрыта сумма ущерба при строительстве оборонных сооружений в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше