В женском туалете петербургской школы нашли направленную на унитаз камеру

В Петербурге в школе в женском туалете нашли камеру, направленную на унитаз

В одной из школ Санкт-Петербурга нашли камеру, установленную в женском туалете. Об этом сообщает издание Baza в Telegram.

Издание отмечает, что камера направлена прямо на унитаз. Вышедшая на связь с ним десятиклассница сообщила, что камера была замаскирована — обмотана мусорным мешком.

Школьница сообщила о находке директору, после чего администрация образовательного учреждения вызвала полицию. Прибывшие на месте правоохранители изъяли устройство. Помимо камеры в тайнике находились ретранслятор и аккумулятор.

Ранее аналогичный случай был выявлен в Ярославской области, где камеры установили в туалетах для мальчиков. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина рассказала, что из-за этого некоторые школьники стесняются посещать туалет и вынуждены терпеть до дома.