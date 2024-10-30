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10:09, 30 октября 2024Россия

В российской школе в туалетах для мальчиков установили камеры видеонаблюдения

В Ярославской области в школьных туалетах установили камеры видеонаблюдения

Кадр: Telegram-канал Екатерина Мизулина

В Ярославской области в школьных туалетах для мальчиков установили камеры видеонаблюдения. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее словам, камеры направлены либо на зону, где нет перегородок, либо внутрь самих кабинок.

«Многие дети из разных регионов пишут о том, что из-за камер стесняются ходить в туалет в школе и терпят до дома. А учителя и родители объясняют появление камер борьбой с хулиганством и порчей имущества. Но на ключевой вопрос до сих пор не ответил никто: где хранятся видео и кто имеет к ним доступ?» — написала Мизулина.

Ситуацию прокомментировала директор российской школы, отметив, что камеры установлены «с целью предотвращения правонарушений». «Установка видеонаблюдения проведена по решению попечительского совета, камеры направлены таким образом, чтобы не нарушалось личное пространство школьников», — заявила она ТАСС.

Ранее камеры наблюдения заметили в туалете одной из школ Ростова-на-Дону — они появились над дверью, сбоку от писсуара.

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      Елена Торубарова
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