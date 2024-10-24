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10:56, 24 октября 2024Россия

Камеры видеонаблюдения заметили в туалете одной из российских школ

В одной из школ Ростова-на-Дону в туалете заметили камеры видеонаблюдения

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В одной из школ Ростова-на-Дону в туалете заметили камеры видеонаблюдения. Об этом пишет RostovGazeta.

Как уточняет издание, часть родителей, узнав о нововведении, не согласились с подобными мерами слежения за порядком в школе. Другие же высказали мнение, что камеры необходимы для борьбы с хулиганством и курением.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Это Ростов новости» видно, что устройства разместили у выхода из туалета для мальчиков — над дверью, сбоку от писсуара.

Ранее в Перми в школьных туалетах установили камеры для борьбы с курением. Чиновники заверили, что камеры направлены исключительно на двери, а туалетные кабинки в кадр не попадают.

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      Елена Торубарова
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