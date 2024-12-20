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11:33, 20 декабря 2024Россия

Ветеран СВО стал мэром российского города

Ветеран спецоперации стал мэром города Туринска в Свердловской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Администрация Туринского городского округа

Ветеран специальной военной операции стал мэром города Туринска Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации во «ВКонтакте».

Пост главы Туринского городского округа — так официально называется должность — перешла Владимиру Моисееву. Он был избран путем открытого голосования членов городской думы, получив поддержку 12 из 16 депутатов.

До этого Моисеев работал в системе энергосбыта и сам был депутатом. В зоне спецоперации он служил по контракту, отметили в пресс-службе.

Ранее в Кировской области другой участник СВО стал главой одного из муниципальных районов. Мужчина одержал победу в голосовании.

ЖЗЛ
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