Вложения России в американский госдолг оценили

«Ъ»: в октябре 2024 года Россия вложила в государственные облигации США $28 млн

В октябре 2024 года Россия вложила в государственные облигации США 28 миллионов долларов. Объемы средств со ссылкой на данные Минфина США оценивает «Коммерсантъ».

За месяц Россия вложила в долгосрочные американские облигации 24 миллиона, а в краткосрочные — четыре миллиона долларов. Месяцем ранее государство вкладывалось в госдолг США на 25 миллионов, в августе и июле — по 24 миллиона. В июне показатель достигал 44 миллиона, в мае — 45 миллионов, в апреле — 46 миллионов, а в марте, феврале и январе он составлял порядка 43-47 миллионов.

Россия начала сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года. На тот момент страна купила американских гособлигаций на 96 миллиардов долларов, и за месяц сократила вложения вдвое, до 48,7 миллиарда. В мае 2018-го цифра снизилась до 14,9 миллиарда.

Сейчас крупнейшими держателями американских гособлигаций являются Япония (1,1 триллиона долларов). Китай (760 миллиардов долларов) и Великобритания (746 миллиардов долларов).

В середине ноября государственный долг США впервые в истории превысил 36 триллионов долларов. Показатель постоянно растет, прибавляя примерно по триллиону раз в сто дней. Отметку в 35 триллионов долларов он взял в конце июля, 34 триллиона превысил в начале января.

В МВФ предупредили, что дальнейший рост долга США, который, как ожидается, к 2032 году составит 140 процентов ВВП, угрожает и мировой, и американской экономике. Госдолг каждые 100 дней увеличивается на триллион долларов, и в 2024 расходы на его обслуживание впервые превысили расходы на оборону.