Госдолг США взял новую рекордную отметку

Госдолг США превысил 36 триллиона долларов

Государственный долг США впервые в истории превысил 36 триллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные US Debt Clock сообщает ТАСС.

Показатель постоянно растет, прибавляя примерно по триллиону раз в сто дней. Отметку в 35 триллионов долларов он взял в конце июля, 34 триллиона превысил в начале января.

В конце сентября и начале октября американский госдолг вырос почти на 350 миллиардов долларов всего за два дня. Также в ходе предвыборной кампании сократить госдолг обещал Дональд Трамп. «Мы выплатим долг нашей страны», — сказал политик на митинге в Нью-Йорке.

Ранее в МВФ предупредили, что дальнейший рост долга США, который, как ожидается, к 2032 году составит 140 процентов ВВП, угрожает и мировой, и американской экономике.