Внешность 84-летнего Аль Пачино на новых фото оценили в сети фразой «грязный и бездомный»

Внешность американского актера, режиссера и сценариста Аль Пачино на новых фото оценили в сети фразой «грязный и бездомный». Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 84-летнего артиста во время прогулки с 50-летним коллегой Леонардо Ди Каприо и его 81-летним отцом Джорджем Ди Каприо в Голливуде. Пачино предстал на полученных кадрах в черном пиджаке, брюках и кроссовках с белой подошвой. Также он зачесал назад отросшие седые волосы и надел солнцезащитные очки.

Читатели издания высказались об образе звезды «Крестного отца» в комментариях. «Почему старики думают, что неопрятность делает их моложе и привлекательнее? Пачино выглядит грязным и бездомным», «Он когда-нибудь принимает душ и бреется?», «Пачино выглядит ужасно... Трудно поверить, что какая-то глупая молодая девчонка родила ему ребенка несколько лет назад», «Пожалуйста, одевайтесь и выглядите соответственно возрасту», — заявили юзеры.

В июне 2023 года сообщалось, что американский актер Аль Пачино потребовал от 29-летней возлюбленной, продюсера Нур Альфаллы, сделать тест на отцовство.

