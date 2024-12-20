Вооруженный двумя ножами мужчина расправился с приятелем в подмосковной квартире

В Подмосковье мужчина зарезал приятеля во время застолья

В Подмосковье местный житель расправился с 47-летним приятелем в квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, потерпевшего нашли в квартире на Вокзальной улице в Одинцове. Выяснилось, что приятели поссорились во время застолья. Задержанный сватил два ножа и нанес несколько ударов оппоненту. Спасти его не удалось.

Мужчину задержали, он признал вину. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области суд приговорил мужчину к 14 годам за попытку двойной расправы.