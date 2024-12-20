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12:21, 20 декабря 2024Экономика

Всемирно известная сеть кофеен столкнулась с забастовкой бариста

Reuters: в США собрались бастовать работники сотен кофеен Starbucks
Кирилл Луцюк

Фото: Gene J. Puskar / AP

Профсоюз, представляющий более 10 тысяч бариста Starbucks, заявил о планах начать забастовку, которая охватит кофейни этой сети в Лос-Анджелесе, Чикаго и Сиэтле. Об этом сообщило издание Reuters.

Причиной стачки ее инициаторы называют нерешенные вопросы, связанные с заработной платой, персоналом и графиками работы. Они обещают, что забастовки будут усиливаться с каждым днем и к Рождеству охватят сотни кофеен по всей стране. Представители компании заявили, что готовы продолжить переговоры.

До этого в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB) поступили сотни жалоб, авторы которых обвиняли Starbucks в нарушении законодательства. Они утверждают, что компания увольняла сторонников профсоюза и закрывала торговые точки во время трудовых кампаний. Starbucks не согласилась с этими обвинениями и заверила, что уважает право работников объединяться в профсоюз. Однако, по данным NLRB, в ноябре Starbucks заявила работникам одного из кафе в Сиэтле, что они потеряют льготы, если вступят в профсоюз.

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Издание отметило, что в США забастовки в секторе услуг набирают обороты. Этому предшествовала серия успешных акций работников предприятий автомобильной, аэрокосмической и железнодорожной промышленности, которые добились существенных уступок от работодателей.

Ранее сотрудники семи объектов компании Amazon в США присоединились к крупнейшей забастовке. Они надеются заставить ретейлера начать переговоры о заключении контракта с профсоюзом. Однако пока все требования недовольных были проигнорированы.

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