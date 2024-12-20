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15:03, 20 декабря 2024Наука и техника

Выявлено американское происхождение сифилиса

Nature: первые штаммы сифилиса возникли в Америке
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Изображение: Darío Ramirez / phys.org

Группа ученых Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка выявила происхождение сифилиса. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.

Сифилис, как и родственные ему фрамбезия и беджель, относится к группе заболеваний, вызываемых бактериями семейства Treponema. Используя геномный анализ, исследователи изучили древние останки, обнаруженные в Америке, чтобы выяснить, когда и где возникли первые штаммы сифилиса, сосредоточившись на реконструкции геномов древних патогенов для уточнения их эволюции.

Для анализа были использованы археологические кости из Мексики, Чили, Перу и Аргентины, на которых сохранились следы поражений, схожих с сифилисом. Ученым удалось извлечь ДНК патогенов и восстановить пять древних геномов заболеваний семейства сифилиса. Это позволило изучить взаимосвязи между древними и современными формами заболевания, несмотря на сложные условия сохранности образцов.

Результаты анализа показали, что Америка до прибытия Колумба была центром древнего разнообразия этих патогенов. Ученые обнаружили вымершие родственные линии современных заболеваний, что подтверждает их американское происхождение. Также выявлено, что сифилис и его родственные заболевания были распространены в регионе задолго до XV века.

Дополнительные исследования показали, что в конце XV века произошло резкое увеличение случаев сифилиса и фрамбезии, что совпадает с европейскими экспедициями в Америку. Распространение заболеваний на другие континенты стало возможным благодаря торговым и миграционным сетям, созданным в ходе европейской экспансии. Это подтверждает гипотезу о переносе сифилиса из Америки в Европу.

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