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23:01, 20 декабря 2024Интернет и СМИ

WhatsApp и Skype внесли в реестр организаторов распространения информации

РКН внес WhatsApp и Skype в реестр организаторов распространения информации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Роскомнадзор добавил WhatsApp и Skype в Реестр организаторов распространения информации в сети «Интернет». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сведениям РКН, обе платформы внесли в перечень 19 декабря 2024 года. В соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», WhatsApp и Skype и должны хранить на территории России данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или других электронных сообщений пользователей. Кроме того, площадка обязана предоставлять их по запросу спецслужб.

13 декабря стало известно, что в России за нарушение закона заблокировали мессенджер Viber. Уточнялось, что Генпрокуратура выявила факты публикации в Viber информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.

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