WhatsApp и Skype внесли в реестр организаторов распространения информации

РКН внес WhatsApp и Skype в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор добавил WhatsApp и Skype в Реестр организаторов распространения информации в сети «Интернет». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сведениям РКН, обе платформы внесли в перечень 19 декабря 2024 года. В соответствии с федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», WhatsApp и Skype и должны хранить на территории России данные о фактах приема, передачи, доставки и обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков или других электронных сообщений пользователей. Кроме того, площадка обязана предоставлять их по запросу спецслужб.

13 декабря стало известно, что в России за нарушение закона заблокировали мессенджер Viber. Уточнялось, что Генпрокуратура выявила факты публикации в Viber информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России.