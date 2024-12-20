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03:25, 20 декабря 2024Экономика

Задорнов назвал россиянам самый доходный способ вложения одного миллиона рублей

Экс-глава «ФК Открытие» Задорнов дал россиянам совет, куда вложить 1 млн рублей
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press

Самым доходным способом вложить один миллион рублей станет открытие банковского вклада. Такой совет дал россиянам бывший министр финансов, экс-глава банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов, передает РБК.

«Банковский депозит в надежном банке на шесть месяцев», — заявил Задорнов.

В то же время экономист рекомендовал гражданам не ипользовать наличные доллары США для вложения средств, так как, по его прознозам, в 2025 году рубль может ослабнуть на 10-15 процентов. Помимо депозитов, он предложил рассмотреть такой вариант инвестиций, как замещающие валютные облигации.

Однако, сравнив среднюю дивидендную доходность качественных компаний с доходностью вкладов (13-15 процентов против 25 процентов годовых), Задорнов посоветовал отдавать предпочтение последним. «При такой ставке и отсутствии позитивных геополитических изменений, к сожалению, фондовый рынок непривлекателен совсем. Поэтому все эти разговоры об IPO, приватизации — они ничего, кроме улыбки, не вызывают», — объяснил он.

По словам экономиста, ситуация на рынке акций изменится с урегулированием украинского конфликта, что может произойти уже в 2025 году. Как только появятся «признаки позитивных изменений», можно задуматься о формировании портфеля.

«Я бы брал именно компании с нулевым долгом, и таких много», — продолжил Задорнов. Среди них — ЛУКОЙЛ, НЛМК и «Северсталь». Неудачным выбором для инвестирования станут акции эмитентов, у которых соотношение чистого долга к EBITDA cоставляет более 2,5-3x.

Ранее Михаил Задорнов оценил возможности Банка России повлиять на курс рубля. Он уточнил, что «в отсутствии золотовалютных резервов» это будут очень и очень слабые импульсы.

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