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22:20, 20 декабря 2024Россия

В Госдуме рассказали об истерике Зеленского

Депутат Журавлев: с Зеленским происходит истерика, он разочарован и боится
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukraine Presidency / Global Look Press

То, что происходит с украинским президентом Владимиром Зеленским, можно охарактеризовать медицинским термином «истерика», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинский политик «скатывается в откровенные оскорбления, чего не позволял себе еще ни один из глав государства на международном уровне». Зеленский разочарован и боится, что западные кураторы «выкинут его на помойку», рассказал Журавлев.

Он назвал его ненастоящим главой государства, так как его президентский срок закончился еще в марте.

Ранее в Кремле заявили, что оскорбления президента Украины в адрес российского лидера Владимира Путина говорят об эмоциональной перегрузке украинского политика.

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