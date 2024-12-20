В Госдуме рассказали об истерике Зеленского

Депутат Журавлев: с Зеленским происходит истерика, он разочарован и боится

То, что происходит с украинским президентом Владимиром Зеленским, можно охарактеризовать медицинским термином «истерика», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, украинский политик «скатывается в откровенные оскорбления, чего не позволял себе еще ни один из глав государства на международном уровне». Зеленский разочарован и боится, что западные кураторы «выкинут его на помойку», рассказал Журавлев.

Он назвал его ненастоящим главой государства, так как его президентский срок закончился еще в марте.

Ранее в Кремле заявили, что оскорбления президента Украины в адрес российского лидера Владимира Путина говорят об эмоциональной перегрузке украинского политика.