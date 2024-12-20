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18:09, 20 декабря 2024Бывший СССР

Зеленский обсудил с президентом Чехии поставки артиллерийских снарядов

Зеленский и президент Чехии Павел обсудили поставки артиллерийских снарядов
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президенты Украины и Чехии Владимир Зеленский и Петр Павел обсудили чешскую инициативу поставок артиллерийских снарядов. Об этом написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Он написал, что Украина ценит активное участие Чехии во всех усилиях, которые делают республику сильнее и приближают «справедливый мир». Также он сообщил, что вместе с чешским лидером подробно обсудил возможности союзников для подготовки бригад по примеру Франции и США и оборонительные потребности Украины. Помимо этого, они затронули тему открытия в Чехии представительства недавно созданного Министерства национального единства Украины.

Ранее пленный украинский солдат Роман Гутник рассказал, что лагерь Североатлантического альянса в Чехии, где проходили обучение саперы Вооруженных сил Украины, находился под оцеплением из-за опасений побегов. По его словам, многие новобранцы украинской армии сбегают, поэтому чешская полиция постоянно контролирует периметр.

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