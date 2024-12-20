Звезда «Тайны перевала Дятлова» снялась в купальнике и рассказала о критике фигуры

Актриса Джемма Аткинсон снялась в купальнике и рассказала о критике фигуры

Британская модель и актриса Джемма Аткинсон снялась в откровенном виде для журнала Women's Health и рассказала о критике ее фигуры после родов. Соответствующие снимки и интервью появились на сайте глянцевого издания.

40-летняя звезда фильма «Тайна перевала Дятлова» приняла участие в фотосессии, в которой продемонстрировала фигуру в слитном красном купальнике, оформленном молниями и вырезом на боку. Кроме того, за время съемки она примерила укороченный спортивный топ и облегающие велосипедки.

В разговоре с журналистами Атксинсон призналась, что регулярно получает в своей адрес негативные комментарии о ее фигуре после рождения детей. «Несколько человек написали мне: "Я думал, ты быстрее придешь в форму, поскольку ты так увлечена своими тренировками. Я удивлен, что тебе на это потребовалось 10 месяцев". В такие моменты мне мама обычно говорит: "Если кто-то тебя лично не знает, почему ты принимаешь то, что он говорит, на свой личный счет?"» — заключила знаменитость.

Ранее сообщалось, что американская актриса Сидни Суини ответила на критику откровенных снимков без фотошопа.