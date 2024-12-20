Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:20, 20 декабря 2024Ценности

Звезда «Тайны перевала Дятлова» снялась в купальнике и рассказала о критике фигуры

Актриса Джемма Аткинсон снялась в купальнике и рассказала о критике фигуры
Мария Винар

Фото: Matthew Monfredi / Women's Health UK

Британская модель и актриса Джемма Аткинсон снялась в откровенном виде для журнала Women's Health и рассказала о критике ее фигуры после родов. Соответствующие снимки и интервью появились на сайте глянцевого издания.

40-летняя звезда фильма «Тайна перевала Дятлова» приняла участие в фотосессии, в которой продемонстрировала фигуру в слитном красном купальнике, оформленном молниями и вырезом на боку. Кроме того, за время съемки она примерила укороченный спортивный топ и облегающие велосипедки.

В разговоре с журналистами Атксинсон призналась, что регулярно получает в своей адрес негативные комментарии о ее фигуре после рождения детей. «Несколько человек написали мне: "Я думал, ты быстрее придешь в форму, поскольку ты так увлечена своими тренировками. Я удивлен, что тебе на это потребовалось 10 месяцев". В такие моменты мне мама обычно говорит: "Если кто-то тебя лично не знает, почему ты принимаешь то, что он говорит, на свой личный счет?"» — заключила знаменитость.

Ранее сообщалось, что американская актриса Сидни Суини ответила на критику откровенных снимков без фотошопа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о планах Шольца посетить Россию

      В сливающихся галактиках обнаружили звездообразующие магнитные поля

      В Молдавии назвали способ уничтожения оппозиции

      РФС завершил расследование матчей «Крыльев Советов» после заявления губернатора Федорищева

      Стало известно о тысячах остающихся в российских моргах тел солдат ВСУ

      Обнаружена связь между кишечником и легкими

      Минюст России признал богатейшего олигарха Украины членом экстремистского объединения

      Известный российский комик рассказал о разводе

      Путин заявил об объявленной Русскому миру войне

      Россиянам рассказали о повышающей риск гипертонии причине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше