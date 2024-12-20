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18:20, 20 декабря 2024Ценности

Звезда «Зачарованных» показала фото без макияжа в честь 52-летия и удивила фанатов

Мария Винар

Фото: @milano_alyssa

Американская актриса Алисса Милано показала естественную внешность в честь 52-летия и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда популярного телесериала «Зачарованные» поделилась снимком, на котором запечатлела себя в черной одежде. На размещенном снимке видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены. «Это 52. Никакого макияжа. Без фильтров. Я люблю вас всех, даже троллей. Если ты можешь ненавидеть незнакомца, то я могу полюбить незнакомца», — подписала знаменитость пост, который набрал 49,3 тысячи лайков.

Поклонники оценили натуральную красоту актрисы в комментариях под фото. «Я могу только мечтать выглядеть также в свои 52», «Ты совершенно не стареешь», «Ты прекрасна, как снаружи, так и внутри», «Ты так хорошо выглядишь!», «Обожаю, когда ты делишься снимками без макияжа и фильтров. Ты замечательная!» — высказывались они.

Ранее популярная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган ответила на критику ее внешности без макияжа.

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