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18:40, 10 декабря 2024Ценности

Популярная актриса ответила на критику ее внешности без макияжа

Актриса Хелен Флэнаган ответила критикующим размер ее губ подписчикам
Мария Винар
Хелен Флэнаган

Хелен Флэнаган. Фото: Maja Smiejkowska / Reuters

Популярная британская актриса и фотомодель Хелен Флэнаган ответила на критику ее внешности без макияжа. Соответствующий комментарий появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя телезвезда поделилась видео, на котором продемонстрировала свои сборы для выхода в свет. В начале ролика она предстала в красной шелковой пижаме, с полотенцем на голове и без макияжа на лице. Подписчики обратили внимание на размер губ знаменитости и принялись комментировать их под роликом: «Вы такая красивая женщина, но ваши губы слишком большие», «Убери, пожалуйста, филлер из губ. Они становятся все больше и больше», «Что случилось с ее ртом?», «Эти губы испортили твое красивое лицо», «Зачем ты сделала такие большие губы?»

Флэнаган, в свою очередь, решила ответить на негативную реакцию на ее внешность. «Я никогда не понимала, почему люди могут быть такими злыми. На самом деле неважно, как выглядит человек, если у него доброе сердце, он в любом случае прекрасен», — заявила она.

В октябре сообщалось, что Хелен Флэнаган продемонстрировала подписчикам свой образ для свидания и подверглась критике в сети.

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