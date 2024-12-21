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11:00, 21 декабря 2024Россия

В России прокомментировали атаку дронов на жилые дома в Казани

Карасин: атака на Казань — подтверждение, что Киев наращивает эскалацию террора
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Оксана Сотник / ТАСС

Атака беспилотников на жилые дома в Казани — это еще одно подтверждение того, что Киев наращивает эскалацию террора, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Это еще одно подтверждение того, что Зеленский и его преступная группа наращивают эскалацию террора. Мы видели, что происходило в последнюю неделю. И вот эта атака на Казань расширяет сферу этой преступной деятельности. Конечно, без ответа с нашей стороны это не останется», — отреагировал Карасин.

Вооруженные силы Украины утром 21 декабря атаковали Казань беспилотными летательными аппаратами. По данным властей города, в результате атаки произошло возгорание в трех районах. На месте работают оперативные службы, эвакуированных поручили разместить и обеспечить питанием и теплыми вещами.

Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что в Казани зафиксировано восемь прилетов беспилотников, шесть из них атаковали жилые дома. Согласно последним данным, пострадавших нет. Очевидцы зафиксировали прилеты на видео, на кадрах запечатлены удары по ЖК «Лазурные небеса» и «Манхэттен».

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