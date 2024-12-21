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19:28, 21 декабря 2024Мир

Байден подписал закон о временном бюджете США

Байден подписал закон о временном бюджете США, закончив формальный шатдаун
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Действующий президент США Джо Байден подписал законопроект о временном бюджете, тем самым положив конец формальной приостановке работы федерального правительства. Об этом сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

Сообщается, что новый законопроект предусматривает выделение средств на ликвидацию последствий стихийных бедствий и помощь фермерам. К завершению срока финансирования федеральных ведомств, предусмотренных новым законом, у власти уже будет новая администрация США во главе с избранным президентом США Дональдом Трампом.

Ранее федеральное правительство США приостановило работу. Это случилось из-за того, что американский Сенат не успел до полуночи по Вашингтону 20 декабря согласовать проект временного бюджета.

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