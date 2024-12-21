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06:02, 21 декабря 2024Мир

Байден выделил военную помощь Тайваню

Байден объявил о выделении военной помощи Тайваню на 571 миллион долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Reuters

Действующий президент США Джо Байден заявил, что выделил Тайваню военную помощь по линии права президента выделить помощь иностранному государству из запасов оружия и военной техники страны. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Байдена отмечается, что он делегировал госсекретарю США Энтони Блинкену полномочия распорядиться об использовании до 571,3 млн долларов США на оборонные наименования и услуги Минобороны, на военное образование и подготовку для оказания поддержки Тайваню.

Ранее Тайвань получил первую партию танков Abrams от США. На момент 16 декабря в страну доставили 38 из 108 танков M1A2T Abrams.

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