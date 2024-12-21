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10:46, 21 декабря 2024Россия

Части россиян захотели предоставлять дополнительные выходные

URA.RU: Путин предложил ввести дополнительные выходные для семейных сотрудников
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставления дополнительных выходных сотрудникам с семьями. Об этом он заявил на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в России, сообщает URA.RU.

В число мер поддержки таких сотрудников компаниям стоит добавить не только выплаты, но и путевки, и выходные дни, пояснил Путин. Также он предложил повысить сумму не облагаемых налогами и взносами корпоративных материнских капиталов до одного миллиона рублей.

Ранее рекомендации по поддержке сотрудников, в которых есть семьи с детьми, для российского бизнеса разработал Минтруд. Также в их составлении задействовали Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Компаниям предложили ввести для таких работников гибкий график, оплачивать им первый взнос по ипотеке, если в семье родился второй ребенок, и т.д. Всего в документ вошли 60 предложений.

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