Число пострадавших при ракетном ударе по Рыльску увеличилось

Хинштейн: при обстреле ВСУ Рыльска погибли пять человек, 12 пострадали

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что число пострадавших в результате массированного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльску увеличилось. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пострадало 12 человек, у одного повреждение легких средней тяжести, пять погибших, детей среди них нет», — уточнил он.4

ВСУ нанесли ракетный удар по Рыльску накануне, 20 декабря.

Согласно информации СМИ, из одной из сбитых российскими средствами противовоздушной обороны боеголовок упали примерно 17 суббоеприпасов, после чего в городе начался пожар. По одной из версий, обстрел велся из Черниговской области Украины.